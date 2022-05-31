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Nazilli’de domatesler hastalıklardan korunuyor

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi çerçevesinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde üretilen domateslerin hastalık, zararlı ve tuzak kontrolleri yapıldı.

AYDIN 31.05.2022, 10:36
Nazilli’de domatesler hastalıklardan korunuyor

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi çerçevesinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde üretilen domateslerin hastalık, zararlı ve tuzak kontrolleri yapıldı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Domates Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi dahilinde üretilen ürünlerin kontrolleri yapılıyor. EKÜY Projesi ile çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığına zararlı olmayan üretim ile güvenilir gıda elde edilmesi amaçlanırken, özellikle yoğun ilaç kullanan bölgelerde üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler de gerçekleştiriliyor. Çiftlikten sofraya gıda güvenliğini sağlamak adına oldukça önemli bir çalışma olan Domates EKÜY Projesi çerçevesinde sahaya inen Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki domates tarlalarında hastalık, zararlı ve tuzak (tuta) kontrolleri gerçekleştirdi.

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