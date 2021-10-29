Nazilli’de Cumhuriyet’in 98. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıldönümü, Nazilli’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

28 Ekim Perşembe günü Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun Atatürk’ün sevdiği şarkılar konseri ile devam etti. Kutlamaların 2. gününde ise ilçe kaymakamlığında tebrikat töreninin ardından Nazilli Şehir Stadyumu’nda gösteriler yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu, gözümüzün nuru Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıl dönümü. Bu anlamlı gün vesilesi ile öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Yüce milletimizin bu haklı onur gününde sizlerle birlikte olmaktan, bu günü sizlerle kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyeti ifade ediyor, sizleri en içten duygularımla saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Millet olarak yeniden dirilişimizin simgesi olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, daim olsun ve ilelebet yaşasın” dedi.

Emekli öğretmen Firdevs Esmer’in Cumhuriyet temalı şiiri okumasının adından Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Nazilli Belediyesi Mehter Takımı ve Halk Oyunları ekibinin gösterileri ise seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ankara’dan gelen Kuzeyin Uşakları adlı halk oyunları grubunun gösterileri ve Nazilli Lisesi öğrencilerinin hazırladığı koreografi büyük beğeni topladı. Gösterilerin sona ermesi ile Şehir Stadyumundan Belediye Meydanı’na kadar cumhuriyet korteji geniş bir katılımla yapıldı.

98. yıl kutlamaları bugün saat 19.00’da Belediye Meydanı’nda havai fişek gösterilerinin yapılması ile sona erecek.