Nazilli’de Cumhuriyet coşkusu caddelere taştı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlanırken, tebrikat töreni ile başlayan etkinlikler ilçe stadında gösterilerle doruğa ulaşırken Cumhuriyet Yürüyüşü ile sokaklar adeta kırmızı beyaza büründü.

Nazilli’deki kutlamalar ilk olarak 28 Ekim günü çelenklerin sunumu ile başlarken, bugün ise kutlama programları ile devam etti. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra ilçe stadında devam eden etkinliklerde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan gösteriler sunuldu. Törende ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Şiirlerin okunmasının ardından mehter, karma bando, halk eğitimi merkezi zeybek ekibinin karma gösterisi ve diğer gösterilerin ardından geçit resmi gerçekleştirildi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, stadyumdaki törenlerde günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada cumhuriyetin, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olduğunu ifade ederek, “Büyük önder Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te “Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir” diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimiz, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değerdir. Cumhuriyet her şeyden önce barışın ve huzurun gölgesinde büyüyen demokrasi ağacıdır. Geçen 99 yılda, Türkiye Cumhuriyeti çok önemli gelişmeler katetmiştir. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler vardır. Bugün geldiğimiz noktadan aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyetle varabileceğinin bilince olan Büyük Türk Milleti Cumhuriyet rejimiyle kıvançlıdır. Değerli Öğretmenler, sizler insanı ve toplumu biçimlendiren saygın bir mesleğin temsilcilerisiniz. Cumhuriyeti yaşatacak, yüceltecek kişilikli, nitelikli, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirdikçe Cumhuriyetimizin nice yıldönümleri kutlanacaktır. Tarihi şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun, istiklal mücadelesini vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 99. yıldönümü hepimize kutlu olsun” diye konuştu.

Törenin ardından yapılan yürüyüşte ise kutlamalara katılanların yanı sıra cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da ellerine Türk Bayrağı alarak yürüyüşe katılım gösterdi. Nazilli caddeleri kırmızı beyaz renklere bürünerek adeta bayrak rengini aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, ilçedeki kurum ve kuruluşların müdürleri ve amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve yüzlerce öğrenci katıldı.