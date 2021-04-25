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Nazilli’de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında peşpeşe operasyonlar düzenlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN 25.04.2021, 03:53
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Nazilli’de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında peşpeşe operasyonlar düzenlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi, esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden M.G. isimli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer M. E. ve A. T. isimli 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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