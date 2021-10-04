Nazilli’de çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası ve Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Nazilli Yavuz Selim İlkokulu’nda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklara, hayvan hakları bilinci, hayvan sevgisi ve doğaya saygı konularında bilgilendirme ve farkındalık oluşturma etkinliği düzenlendi.

Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Cemil Şahin, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Veteriner Hekim Hakan Kaya ve Veteriner Hekimler Koral Baykal, Engin Demirciefe, İsmail Çimen, Ayşegül Anamur, Huriye Çakmak, Burcu Karaoğlu, Kübra Angın, Özhan Angın ve Orçun Firet’in sunumlarıyla, 27 şubede 750 öğrenciyle söyleşi gerçekleştirildi.

Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Cemil Şahin, “Nazilli’de görev yapan veteriner hekimlerce karşılanan kedi ve köpek mamaları, sessiz canlarımızı beslemeleri için okulumuzdaki tüm öğrencilerimize dağıtılmış, öğrencilerimizin tüketimi için de ayran ikram edilmiştir. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı Veteriner Hekimlerimize, misafirperverlikleri ve sağduyularından dolayı, Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Erdem Şahin’e, Okulumuzda görevli tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimizin anahtarları olan çocuklarımızı, hayvanlara ve doğaya karşı saygılı, sevgili ve ilgili olarak yetiştiren kıymetli velilerimizi ayakta alkışlıyor, minik yavrularımızı gözlerinden öpüyoruz” dedi.