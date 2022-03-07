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Nazilli’de cami ve gençlik merkezinin açılışı yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan Hacı Ethem Camii ve Diyanet Gençlik Merkezi dualarla hizmete açıldı.

AYDIN 07.03.2022, 11:44
Nazilli’de cami ve gençlik merkezinin açılışı yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan Hacı Ethem Camii ve Diyanet Gençlik Merkezi dualarla hizmete açıldı.

Nazilli Yeni Mahalle’de bulunan Hacı Ethem Camisi ile Nazilli Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi törenle hizmete girdi. Eskisi 2019’da yıkılarak, Hacı Ethem Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yeniden temeli atılan cami, Diyanet, hayırseverinde desteğiyle 3 yıllık çalışmanın ardından cemaate kapılarını açtı. Açılışa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, İl Müftüsü Ercan Aksu, Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta ayrıca 5 bin kişilik keşkek hayrı yapılırken, Kur’an-ı Kerim okunarak hep birlikte dualar edildi.

Caminin yapımında Hacı Ethem Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetimi ile büyük emek harcayan Dernek Başkanı Ali Rıza Karaduman, “Camimizin temeli 10 Nisan 2019 yılında atılmıştır. Pandemiden dolayı camilerimiz kapandı buna rağmen çok değerli hayırsever kardeşlerimizin katkılarıyla 2021 yılı Kasım ayında tamamlandı. Bu caminin yapılışında emeği geçen Nazillili ve diğer şehirlerdeki hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından restore edilerek Gençlik Merkezi’ne çevrilen binada gençlerle bir araya geleceklerini ifade eden Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçı, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın Gençliğe Değer projesi kapsamında, gençlik hizmetlerine son derece önem vermekte. Bizleri bu yönde motive etmekte. Nazilli’de gençlerle bir araya gelip, çay kahve içip sohbet edeceğimiz bir mekanımız yoktu. Hemen köşe başındaki Hacı Mehmet Yorgancılar Kur’an Kursu uzunca bir süre hizmet etmiş ama yıpranmıştı. Geçen yıl bu zamanlar müftülük olarak bir karar alıp oranın yenilenmesi için girişimde bulunduk. 1 yıl süre içerisinde Gençlik Merkezi hizmete hazır. Üst katları ise yaz aylarında 4-6 yaş çocuklar için Kur’an Kursu olarak düşünüldü. Yazın hizmet vermeye başlayacak. Emekleri geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Cami ve Gençlik merkezinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, emeği geçen herkese teşekkür etti. İl Müftüsü Ercan Aksu, “Camiinin imanı demek hem inşası demek hem de ondan sonara kıyamete kadar onu kollamak demektir. Camiler Allah’ın evidir. Bizimde yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel eserlerimizdir. BU minareler buranın tapu senedidir. Bu tür eserlere katkı koyanların emel defterine yazılmaya devam edecektir. Cami dışında karşıda açacağımız Gençlik Merkezi de gençlerimizi doğru din hizmeti sunacak, gençlerimiz bu merkezde toplanacak. Cami dışında yürüttüğümüz din hizmetlerinden en önemlisi de Gençlik Merkezleridir” diyerek Müftülüklerde yapılan hizmetlerden bahsetti.

Konuşmaların ardından ayrıca cami yapında emeği geçen hayırseverlere Hacı Ethem Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından teşekkür plaketi taktim edildi. Törenin ardından ilk olarak protokolün katılımıyla Hacı Ethem Camii ardından Diyanet İşleri Gençlik Merkezi dualarla hizmete açıldı.

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