Nazilli’de bozulan yollar tamir edilecek

Nazilli Belediyesi ile Enerji Şirketi arasında, ilçe sınırları dahilinde yapılan enerji altyapı tesisi sırasında bozulan asfalt yol kaplamasının tamiri ve onarımının Nazilli Belediyesi tarafından yapılması hususunda protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, ilçe sınırları içerisinde yer altı elektrik şebekesi tesisi işinin ekli proje ve şartnameler kapsamında Nazilli Belediyesi tarafından üst yapı kaplamasının tamamlanmasına karar verildi.

Nazilli’de elektrik, telefon, internet, su ve doğalgaz altyapılarının ivedilikle tamamlanması ve yolların güvenli ve modern bir görünüme kavuşturulması için büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimize kalıcı ve güzel işler kazandırmak için gayret ettik. Yaptığımız hiçbir işte günü kurtarma düşüncesinde olmadık. Altıntaş Mahallemizden Yıldıztepe’ye, Yeni Mahalle’den Cumhuriyet’e, köylerimiz de dahil olmak üzere tüm yol çalışmalarımızda kentimize uzun yıllar hizmet verecek işlere imza attık. Allah’ın izniyle bundan sonra da bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

İmzalanan protokolle enerji altyapı tesisi sırasında oluşan deformasyonların tamirinin yapılacağını kaydeden Başkan Özcan, yaya ve araç trafiğinin güvenli hale getirilmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağının altını çizdi.