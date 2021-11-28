Nazilli’de boğalar eğitime destek için güreşti

Nazilli Belediyesi ve Yaylapınar Mahallesi Boğa Güreşi Komitesi tarafından Yaylapınar İhsan İzgi İlköğretim Okulu yararına düzenlenen Boğa Güreşi Festivali geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi ve Yaylapınar Mahallesi Boğa Güreşi Komitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 120 boğanın kıyasıya mücadele ettiği güreş büyük heyecana sahne oldu. Bozdoğan yolu üzerinde bulunan Nazilli Belediyesi Sosyal Etkinlik alanında gerçekleştirilen festivale AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, dernek ve STK’ların temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, besiciler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Yaylapınar İhsan İzgi İlköğretim Okulu yararına düzenlenen güreşte 120 boğa kozlarını paylaştı. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan adına güreşen Akif Soytürk’ün ’Kahraman Cerrah’ isimli boğası başkanlık kupasını kazandı. Soytürk’e kupasını Başkan Kürşat Engin Özcan ve protokol üyeleri takdim etti.

Güreş geleneğinin korunması ve yaşatılması için Nazilli Belediyesi olarak bu tür etkinlere destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Özcan, “Yaylapınar muhtarımıza ve değerli komitemize teşekkür ediyorum. Yağmur beklerken güzel bir günde güreşimizi gerçekleştiriyoruz. Destek noktasında meclis üyelerimizle birlikte karar aldık. Türk kültürünün önemli değerlerinden bir tanesi. Daha önce Karadeniz bölgesinde yapılıyordu. Artık tüm ülkemize yayılıyor. Oldukça yüksek bir katılım var. İnşallah gelecek sene de güreşimizi devam ettireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Komite Başkanı Yaylapınar Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım, “Nazillimizde ilk kez böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Buradan elde edilen gelir Yaylapınar’da okulumuzun eksiklerinin giderilmesi ve tadilatı için kullanılacak. Böyle güzel bir festivale imza attığımız için çok mutluyuz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.