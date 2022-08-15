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Nazilli’de bir şahıs evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

AYDIN 15.08.2022, 17:34
Nazilli’de bir şahıs evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Şirinevler Mahallesi 248 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Pazarlı’dan bir süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Pazarlı’nın yaşadığı eve balkondan girdi. Ekipler Pazarlı’yı kanepede hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Pazarlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pazarlı’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede şahsın kısa süre önce hayatını kaybettiği belirtilirken, olayın iddialara göre kötü kokudan değil yakınlarının şahsa ulaşamaması sonucu ortaya çıktığı kaydedildi.

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