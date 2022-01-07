Nazilli’de bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bir kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığını tespit ettikleri 1 şahsı takibe aldı. Yapılan takipte şüpheli şahsın uyuşturucu madde sattığı şahıslardan toplam 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bugün sabah saatlerinde Prof. Muammer AKSOY Mahallesi’nde bulunan şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalarken evde yapılan aramada 27 gram Metamfetamin (Kristal) isimli uyuşturucu madde ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan F.K isimli zehir taciri çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.