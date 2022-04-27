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Nazilli’de bir haftada 9 hırsız yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 hırsız yakalandı.
AYDIN 27.04.2022, 23:02
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 hırsız yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de 1 hafta içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, Şirinevler Mahallesi , Yeşil Mahalle ve Dumlupınar Mahallerinde değişik ikametlerden alüminyum parçaları, güneş panelleri , zeytinyağı , koşu bandı, motor parçaları , büyük tüp , demir profiller ve 1 işyerinden 2,5 ton pamuk çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı. Ekipler günler süren kamera incelemeleri sonunda tüm olaylardaki şüphelileri tespit etti. Tespit edilen M.K , U.A , B.İ, M.F.A, O.Y , M.A , T.E , M.E, A.E isimli şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.