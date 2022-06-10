Nazilli’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki okul ve kurumlarda yapılan sportif, kültürel, sanatsal, bilimsel ve özgün çalışmalar kategorilerinde il, ilçe, bölge ve uluslararası alanlarda dereceye girerek başarı almış öğrenciler ve takımlar törenle ödüllendirildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü 2021-2022 eğitim-öğretim yılından okullarda sportif, kültürel, sanatsal, bilimsel ve özgün çalışmalar kategorilerinde ferdi ve takım olarak dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in ev sahipliğinde Nazilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler katıldı.

Ödül töreni, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi müzik grubunun söylediği birbirinden güzel şarkılarla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Bugün Nazillimizde okullarımızın sportif, kültürel sanatsal ve özgün çalışma alanlarında il birincisi olmuş bölgede ilk üçe girmiş ulusal ve uluslararası düzeyde derece almış 265 öğrencimizin ödül töreninde toplanmış bulunmaktayız. Pandemi sonrası 2 bin 350 öğretmen ve 30 bine yakın öğrencisi ile okullarımız hem akademik hem de sosyal kültürel alanlarda idarecisi, öğretmeni ve velileri ile birlikte büyük başarılara imza atmış bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim’, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur’, ‘Türkiye Cumhuriyeti`nin temeli kültürdür’ sözleri hep rehberimiz olmuştur. Her türlü etkinlik ve çalışmalarımızda bize desteği ile güç veren Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy Beyefendiye, ekip arkadaşlarıma, okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine güzel Çocuklarımızın ailelerine, bu başarınınım mimarı ülkemizin geleceği olan sevgili çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri çeşitli branşlarda ödül kazanan öğrencilerini plaketle onurlandırdı. Programın sonunda Kaymakam Arısoy, Belediye Başkanı Özcan ve diğer protokol üyeleri, başarılı öğrencilerle birlikte sahneye çıkarak hep bir ağızdan ‘Memleketim’ şarkısını söyledi. Tören sonunda protokol üyeleri başarılı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.