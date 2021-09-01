Nazilli’de barlar sokağına şok baskın

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece barlar sokağına yaptıkları baskında kurallara uymadığı tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygularken, 2 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı barlar sokağına baskın düzenleyen ekipler bir iş yerinin kapalı alanında sigara içildiğini tespit ederken, iş yerinde çalışan 2 kişi de kimlik bildiriminde bulunamadı. Bir diğer iş yerinin kulis bölümünde gizlenen 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 şahsın konsomatris hizmeti verdiği tespit edilerek tutanak düzenlendi. İki yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği denetimlerde iş yerlerinde bulunan 80 şahsın GBT sorgusu yapılırken, aranan iki şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemler içim emniyete götürüldü.