Nazilli’de bahar temizliği başladı

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ilçe genelinde detaylı temizlik, budama ve ot biçme çalışmalarına başladı.

Şehrin insan hareketliliği yüksek noktaları başta olmak üzere pek çok farklı alanda faaliyetlerini sürdüren ekipler, cadde ve sokakların yanı sıra Eğriboyun Mezarlığı ile Pınarbaşı yürüyüş ve bisiklet yolunu da bahara hazırlıyor. Cumhuriyet Mahallesi genelinde turunç ağaçlarını budayan ekipler, çocuk oyun parklarında ise yabani ot temizliği, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan oturma grupları ve bankları da bakıma alan ekipler, boya ve tamirat işlemlerini yürüterek ailesi ile keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların konforu için gerekli tüm çalışmaları titizlikle gerçekleştiriyor.

Saha ekipleri ile koordineli olarak hazırlanan program çerçevesinde çalışmaların genişletilerek devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Öncelikle sahada ciddi bir gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin daha konforlu vakit geçirmesi, daha güzel, temiz ve bakımlı alanlarda sosyalleşmesi için tam performans göstererek bahara hazırlık yapıyorlar. Bu çalışmaları Nazillimizin her noktasında gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.