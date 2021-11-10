Nazilli’de Atatürk için 5 bin kişilik pilav hayrı yapıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü dolayısıyla Nazilli Belediyesi tarafından 5 bin kişilik pilav tavuk hayrı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla Nazilli Belediyesi tarafından tavuk pilav hayrı yapıldı. Belediye Meydanı’nda düzenlenen programda vatandaşlara tavuk pilav ikram eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bugünün anlam ve önemine binaen Mustafa Kemal Atatürk’ü diğer devlet büyüklerimizi andığımız gibi hayırlarla anmak istedik. Atamıza minnettarız. İlkelerinin ışığında, kurduğu Cumhuriyet’in vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Zorlu günleri, zorlu coğrafyalarda, imkansızlıklar dahilinde çok büyük üstün gayretlerle, hayatını ortaya koyan, ülkemizin ve devletimizin kurucusu Atamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Vatandaşımızın ilgisine ve teveccühüne çok teşekkür ediyorum. Birçok programda hep birlikteydik. Ancak bugün daha yoğun bir katılımla Atamızı anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. O zorlu yolda O’na yoldaş olan beraberindeki silah arkadaşlarına minnettarız. Şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.