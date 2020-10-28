Nazilli’de alev savaşçılarından Kızılay’a kan desteği

Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığının başlattığı kan bağışı kampanyası devam ediyor. Nazilli İtfaiye Müdürlüğünde görevli alev savaşçıları kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Merkezinin pandemi nedeniyle azalan kan bağışlarına katkıda bulunmak için Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığının başlattıkları kan bağışı kampanyasına Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ve çevre ilçe birimlerinden destek geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Müdürü Cihan Altınöz, kan bağışı kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun destekleriyle Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla, Aydın merkezde yapılan kan bağışı kampanyasının ardından Nazilli ve çevre ilçelerde görevli itfaiye çalışanları olarak destek vermekten gurur duymaktayız. 7/24 görev yapan itfaiye çalışanlarımızın aynı zamanda bu tür sosyal projelere destekte bulunarak canımızla, kanımızla vatandaşlarımızın yanında yer almaktayız. Bu anlamlı kampanyaya destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na, Türk Kızılayı Aydın Kan Merkezi çalışanlarına ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

İtfaiye Vardiya Çavuşu Taner Tan da konuşmasında destek veren herkese teşekkür etti.