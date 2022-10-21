Nazilli’de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı

Çiftçilerin korkulu rüyası olan ve portakal, mandalina, nar bahçelerinde meyveleri kurtlandırarak büyük oranda zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başladı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ederken üreticileri de bilgilendiriyor. Bu çerçevede Nazilli genelindeki turunçgiller bahçelerinde de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başladı. Tuzak yöntemi ile yapılan mücadelede zararlı popülasyonlar incelenerek sorunların ortadan kaldırılması ve oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zararlı yoğunluğunun izlenmesi ve mücadele edilmesi için tuzakların kurulması gerektiğini hatırlatan Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise Akdeniz Meyve Sineği’nin görülmesi durumunda mücadele ve müdahale için çiftçileri uyarırken, yaptığı açıklamada “İlçemiz turunçgil bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı mücadele zamanı gelmiştir. Mücadelenin kimyasal yolla veya biyoteknik mücadele ( tuzak yöntemi ) ile yapılması gerekmektedir. Bilgi için ilçe müdürlüğümüze müracaat edilebilir” ifadelerine yer verdi.