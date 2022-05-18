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Nazilli’de afet gönüllüleri akreditasyon eğitimi aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde AFAD Gönüllüleri için akreditasyon eğitimi düzenlendi. AFAD eğitmenlerinin katıldığı eğitimlerde 45 gönüllü katıldığı eğitimlerde teorik ve uygulamalı olarak afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin şekilde çalışmaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

AYDIN 18.05.2022, 09:16
Nazilli’de afet gönüllüleri akreditasyon eğitimi aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde AFAD Gönüllüleri için akreditasyon eğitimi düzenlendi. AFAD eğitmenlerinin katıldığı eğitimlerde 45 gönüllü katıldığı eğitimlerde teorik ve uygulamalı olarak afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin şekilde çalışmaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesinin girişimleri ve Nazilli kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün desteği ile Çapahasan İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk bölümü tamamlandı. AFAD Eğitmenleri Muhsin Soysal, İsmail Ünal ve Huriye Çiftçi tarafından verilen eğitimlerde afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma vb. birçok faaliyetin nasıl yapılacağını öğrendi. Ayrıca Aydın Kızılay İlkyardım Müdürü Uzay Tok tarafından da ilkyardım eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı sınavlarla gönüllülerin bilgileri de ölçülürken önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan Nazilli ve Aydın’daki eğitimlerin tamamlanması ile birlikte başarılı olan gönüllülere sertifika verileceği öğrenildi.

Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Nazilli şube Yönetim Kurulu Adına açıklama yapan Onur Kır ve Abdurrahman Sevgi, yaptıkları bilgilendirmede: “AFAD Gönüllüleri, afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi Yönetim Kurulu olarak AFAD Aydın Şube Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Nazilli’de TRAC üyeleri ve sivil vatandaşlara hafif arama kurtarma eğitimi düzenlendi. 5 gün sürecek olan hafif arama kurtarma eğitimine Nazilli’de başlanılmış olup AFAD gönüllülerine çadır kurma eğitimi verilmiştir. 21 Mayıs 2022’de verilecek olan eğitim Sümer park alanında, 22 Mayıs 2022’de Aydın AFAD İl Müdürlüğünde verilecek olan saha eğitimleri, yazılı sınav ve uygulamalı saha tatbikatı sonrasında gönüllüler Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanacaklardır. Başta eğitimleri veren AFAD eğitmenleri Muhsin Soysal ve İsmail Ünal olmak üzere bizlere büyük destek veren Nazilli Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı Arısoy’a, Belediye Başkanı sayın Kürşat Engin Özcan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın İsmail Şimşek’e, Milli Eğitim Şube Müdürü sayın Yıldıray Demir, Çapahasan İlköğretim okulu Müdürü Ferhat Parmaksız’a, Müdür Yardımcısı Uğur Güzel ve tüm destek verenlere teşekkürlerimizi sunarız” dediler.

“Olumsuz durumlara karşı her açıdan eğitimli olmalıyız”

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de konuşmasında, “Ülkemiz coğrafi anlamda çok güzle bir ülke olmasına rağmen maalesef deprem ve afet bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte yaşadığımız depremler ve afetler hepimizi derinden etkiledi. Biz de bu olumsuz durumlara karşı her açıdan eğitimli olmalıyız. Burada yapılan eğitimler bu anlamda çok önemli. Ben hepinizi kutluyorum ve eğitimler sonucunda başarılı olmanızı diliyorum” dedi.

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