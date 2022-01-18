Nazilli’de 65 sağlık personeline anne sütü eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Nazilli’de görev yapan 65 sağlık personeline Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları programı kapsamında Aydın’da da eğitimler aralıksız devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Nazilli’de görev yapan 65 sağlık personeline anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla eğitim verildi. Bu kapsamda Anne Sütü eğitimcileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi Eğitim Salonu’nda sabah 29 öğleden sonra 36 olmak üzere toplam 65 sağlık personeline yönelik Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi verildi. Eğitimin sonunda katılım sertifikalarını alan personeller, anne sütünün önemine dikkat çekmek için bilgilendirmelerine devam edecek.