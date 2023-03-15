Nazilli’de 30 bin incir fidanı toprakla buluşuyor

Nazilli Belediyesi tarafından üreticileri desteklemek için ‘güçlü toprak güçlü Nazilli’ sloganı ile yürütülen fidan dağıtım kampanyasının ikinci etap çalışmaları çerçevesinde 15 bin adet incir fidanı dağıtıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde yürütülen incir fidanı dağıtım faaliyetlerinin 2’nci etap çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti. İkinci etap çalışmaları dahilinde; Aksu, Işıklar, Rahmanlar, Kızıldere, Kaşıkçılar, Bekirler, Bağcıllı, Karahallı, Çatak, Akpınar, Derebaşı, Esentepe, Hisarcık, Hasköy, Kavacık, Yaylapınar, Çobanlar, Samaili, İsabeyli ve Dallıca Mahallelerinde 15 bin adet incir fidanı dağıtıldı.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden mahalle muhtarları ve vatandaşlar, “Bu proje iki yıldır Nazilimizde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl da fidan dağıtımımız olmuştu. Fidanlarımız büyüdü. Bu yıl dağıtımı yapılan incir fidanlarımızı da en kısa zamanda toprakla buluşturacağız Allah’ın izniyle. Nazilli Belediyemizden Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

Üçüncü etap fidan dağıtımlarının önümüzdeki hafta başlayacağını söyleyen Başkan Özcan, “Son çalışmalarımızın tamamlanması ile toplam 30 bin fidanımızı hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.