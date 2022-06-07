Nazilli’de 3 saatte 50 bin atık pil topladılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen geri dönüşüm kampanyasında 3 saatte 50 bin atık pil toplandı.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya çerçevesinde 50 bin adet atık pil, yaklaşık 274 kilogram atık yağ ve 1 kamyon dolusu cam ve plastik şişe geri dönüşüme kazandırıldı. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla atık toplama kampanyası düzenlendi.

‘Tek Bir Dünya’ sloganı ile düzenlenen kampanya çerçevesinde belediye meydanına kurulan stantlarda 10 adet cam ya da pet şişe getirene 1 adet bez torba, 10 adet pil getirene 1 adet organik sabun, 1 litre atık yağ getirene 1 adet temizlik malzemesi verildi.

Projeye çerçevesinde 50 bin adet atık pil, yaklaşık 274 kilogram atık yağ ve 1 kamyon dolusu cam ve plastik şişe geri dönüşüme kazandırıldığını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir etkinlik düzenlediler. Geri dönüşüme kazandırılacak ürünlerin toplanıp vatandaşımızın da organik ürünlerle hijyenin sağlanması için güzel bir kampanya başlattılar. Kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, duyarlı okul müdürlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.