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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın Rusya’nın Kırım ve Donbass’a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "NATO ve G7 liderleri olarak kendimizi Rus petrol ve gazından uzaklaştırmak, küresel enerji güvenliğini yeniden şekillendirmek için Rusya üzerindeki etkileri ağırlaştırmaya devam etme kararlılığımızda birleştik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, “İngiltere, Ukrayna’nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak" dedi.
Nazilli’de 220 litre etil alkol ele geçirildi
Aydın’ın Nazilli İlçesinde KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda 220 litre etil alkol ele geçirildi.
AYDIN 24.03.2022, 19:47
Aydın’ın Nazilli İlçesinde KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda 220 litre etil alkol ele geçirildi.
Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri son dönemde yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları operasyonda 440 adet yarım litrelik şişelenmiş 220 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyon kapsamında B.E.ve Ö.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.