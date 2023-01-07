Nazilli’de 2022 yılında bin 77 çift bir ömre ’evet’ dedi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na 2022 yılında başvuran toplam bin 77 çift bir ömre ‘evet’ dedi.

Nazilli’de geçtiğimiz 2022 yılında Nazilli Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvurarak evlilik kararı alan 58’i yabancı uyruklu olmak üzere bin 77 çiftin nikahları kıyıldı. Bu evlilikler sonucu Nazilli’ye; Almanya’dan 4, Avurturya’dan 1, Özbekistan’dan 6, Moğolistan’dan 1, Gürcistan’dan 2, Kırgızistan’dan 11, Azerbaycan’dan 12, İsveç’ten 1, Ukrayna’dan 3, Türkmenistan’dan 1, Hırvatistan’dan 1, İrlanda’dan 1, Kazakistan’dan 3, Kanada’dan 1, Estonya’dan 1, Tacikistan’dan 1, Suriye’den 8 olmak üzere toplam 58 yabancı çift geldi. Nazilli E Tipi Kapalı- Açık Cezaevinde ise Nazilli Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 8 nikah kıyıldı. Ay ortalamalarına bakıldığında en yoğun dönem 156 nikah ile Ağustos ayında yaşanırken en sakin dönem 39 nikah ile Nisan ayı oldu.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın nikah şahidi olmasını isteyen çiftler, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak Başkan Özcan’a teşekkür etti. Yoğun programlarından fırsat bularak çiftlerin bu mutlu gününe şahitlik yapan, aileye ve aile birliğine verdiği önemden bahseden Başkan Özcan; çiftlere bir ömür aynı yastığa baş koymaları ve heyecanlarını ilk günkü gibi korumalarını tavsiye ederek mutluluklar diledi.