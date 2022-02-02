banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray’da
Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor
Ozan Tufan dönüyor
Ozan Tufan dönüyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı

Nazilli’de 2022 yılı devlet destekleri anlatıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası işbirliğinde 2022 yılı devlet destekleri anlatıldı. Oda üyesi esnafa istihdam ve ekipman destekleri hakkında bilgiler verildi.

AYDIN 02.02.2022, 15:50
Nazilli’de 2022 yılı devlet destekleri anlatıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası işbirliğinde 2022 yılı devlet destekleri anlatıldı. Oda üyesi esnafa istihdam ve ekipman destekleri hakkında bilgiler verildi.

Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına NTO Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Akyol, oda üyeleri, mali müşavirler ve devlet yetkilileri katıldı. Açılışta konuşan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Nazilli Elektrikçiler Odası ile müşterek olarak düzenlediğimiz 2022 yılı devlet destekleri bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bölgemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu başta “0” faizli krediler olmak üzere tüm destekler devlet tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizdeki sanayi ve imalat işletmelerinin yüzde 97’ si KOBİ olarak nitelenen küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan bu işletmelerin uygun finans imkanlarına kavuşabilmesi için Nazilli Ticaret Odası olarak gerekli çalışmaları her platformda yapıyor, işletmelerin ihtiyaçlarını dile getiriyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerimizin özellikle pandemi döneminde en fazla talep ettiği konuların başında “0” faizli kredi gelmekteydi. Uygun şartlarda sağlanacak finans ihtiyacı bugün de devam etmektedir. Ülkemizde çalışan her 10 kişiden 7 kişi KOBİ ölçeğindeki bir işletmede çalışmaktadır. Ayrıca KOBİ ölçeğindeki her yeni girişimci, istihdam baskısını azaltarak üretim sistemini güçlendiren çekirdek işletmeleri oluşturmaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında, yeni istihdam imkanlarının yaratılmasında KOBİ’lerin önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Bütün bunları dikkate aldığımızda KOBİ’lerin güçlenmesinin tüm kurumların birinci önceliği olması gerektiği kanaatindeyiz. KOBİ’ler ülke ekonomisinin ana unsuru olarak, istihdam ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, sosyal barışın ve toplum huzurunun da teminatı olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz için bu kadar önemli ve vazgeçilmez olan bu işletmelerimizin uzun ömürlü olması ve büyümesindeki en büyük engel uygun finansman imkanlarına sahip olmamasıdır. Halkbank kaynaklı Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığı ile sağlanan krediler KOBİ’lerin tamamını kapsamadığından tek umut, devlet destekleridir. Ülke olarak yeni girişimcileri desteklemek, yeni üretim alanları açmak ve mevcut KOBİ’lerimizin sürekliliğini sağlamak zorundayız. Üreten ve katma değer oluşturan KOBİ’ler bu ülkenin geleceğidir. Gençlerimizin iş garantisidir. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin ticaret ve sanayisi adına ihracatın arttırılması için üzerimize düşen görevleri imkan ve sorumluluklarımız dahilinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sebeple bölgemizdeki devlet kurumlarımızı önemsiyor, her ortamda işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 2006 yılından beri odamız bünyesinde temsilcilik vasıtası ile binlerce üyemiz ve genç girişimci devlet desteklerinden faydalanmış, işyerlerini açmışlardır” dedi.

Arslan konuşmasının sonunda Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası başkanı Mehmet Akyol’un ilçedeki tüm odalara örnek olması gerektiğini ifade ederek tüm oda başkanlarına çağrıda bulunarak özellikle 2022 yılı devlet desteklerinden yararlanmalarını istedi. Bilgilendirme toplantısında esnaf ve mali müşavirler krediler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11