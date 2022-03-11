Nazilli’de 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Nazillide Polis ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan 2 şahsın yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda Manisa’dan gelen Ü.A. ve G.K. 2 ton karışımlı akaryakıtı ilçede piyasa sürmek üzereyken yakalandı. Atık yağları çeşitli karışımlarla akaryakıt oluşturan şahıslar bu ürünleri satarak haksız kazanç elde etmenin peşindeydi. Araçlara zarar veren bu karışımlı akaryakıt Nazilli KOM Grup Amirliği ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bir başka operasyonda ise KOM Grup Amirliği ekipleri A.H. nin ikametinde ve aracında yaptığı aramalarda 110 bin adet Bandrolsüz/Kaçak Makaron, 140 kg açık Tütün ve 18 bin adet doldurularak sigara halinde makaronlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.