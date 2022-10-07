Nazilli’de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çaphasan Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında “ Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Kullanmak” ve “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ” suçundan aranan ve hakkında toplam 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (D.D) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.