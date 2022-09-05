Nazilli’de 100. yıl coşkusu devam ediyor

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla top atışı, çelenk koyma töreni, kortej, mehteran ve halk dansları gösterileri, hatıra para basma etkinliği ve şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Efeler diyarı Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde sabah erken saatlerde 21 pare top atışı yapıldı. Atatürk büstü önüne çelenk bırakılmasının ardından kortej düzenlendi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Bosna-Hersek Jablaniğa Belediye Başkanı Damir Şabanoviç, Cumhuriyet Savcısı Saliha Altıntaş, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Serhat Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Caner Özkul, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Bahattin Sevim, Askerlik Şube Başkan V. Per. Atğm. Batuhan Dinçel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, siyasi parti, dernek ve STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşün ardından Belediye Meydanı’nda protokol konuşmaları yapılarak Nazilli Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterileri izlendi.

“Nazilli Kurtuluş Savaşı’nda büyük görevler üstlenmiş tek ilçedir”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bugün; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen, karakteri yüksek Türk Milleti’nin Nazilli’de ateşle imtihan olduğu gündür. Nazillimiz, Kurtuluş Savaşı döneminde başta Aydın olmak üzere Muğla, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya illerini içine alan coğrafi bölgede Milli kuvvetlerin siyasi, idari, askeri ve lojistik eksikliklerinin giderilmesi konularında 3 kongre yapılmış önemli ve büyük görevler üstlenmiş tek ilçedir. Bundan tam 100 yıl önce düşmanlar tarafından işgalden kurtulan Nazillimiz, cesur halkı ve Milli Mücadele ruhuyla efelerimizin göstermiş olduğu başarıyla istiklale ulaşmıştır. Öyle ki Atatürk, genç Türkiye’nin en önemli yapılarından olan Sümerbank Basma Fabrikası’nı güzel Nazillimizde kurarak halkımızı onurlandırmış ve açılışında zikrettiği ‘Nazilli atide göstereceği gelişme ile vilayet merkezi olacaktır’ sözüyle de Nazillimizin önemini bir kere daha göstermiştir” dedi.

“Nazillimiz kurtuluşunun 100. yılında il olmalıdır”

Nazilli halkının tam 85 yıldır il olmayı beklediğini bir kez daha hatırlatan Başkan Özcan; “Bu süreçte Nazilli elinden gelen tüm gayreti göstermiş, 1980’li yıllara kadar hem Aydın hem de Denizli’den iktisadi ve beşeri noktada ileri olan güzel ilçemiz siyaseten daha küçük ilçelerin il yapılmasını, sıranın kendisine de geleceği tasavvuruyla mutlulukla izlemiştir. 1963 yılında basılan ‘’Müstakbel Nazilli Vilayeti’’ adlı kitap günümüzde oluşturmuş olduğumuz ‘’Nazilli İl Olsun Platformu’’nun 1962 yılında çalışılan ilk resmi örneğidir. Nazillimizin il olması açısından iktisadi, sınai, zirai, ticari, kültürel, adli, sosyal, sağlık ve turizm alanlarında araştırmaların yapıldığı birçok değerli belge ve dokümanın bulunduğu, esnafından doktoruna, çiftçisinden avukatına Halkın her kesiminden insanın bu çalışmalara katıldığı bu değerli eserde belirtilmiştir. O sene bu senedir. Nazillimiz kurtuluşunun 100. yılında il olmalıdır” diye konuştu.

“Bizlere düşen yarınlara hazır nesiller yetiştirmektir”

Nazilli’de Cumhuriyet’in bütün kazanımlarının her alanda yaşadığının altını çizen Kaymakam Arısoy; “Bizlere düşen; fikri hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ilim ve irfan ile donatılmış yarınlara hazır nesiller yetiştirmektir. Bugün Nazillimizin işgalden kurtuluşunun 100. yılında ‘Türk milletinin ezelden ebediyete vatan, millet sevdasının hiç bitmeyeceğini, bağımsızlığına olan aşkını, egemenliğini ve bağımsızlığını canı pahasına her zaman koruyacağını’ bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ederek bizlere Anadolu’yu yurt yapan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Nazillimizin efelerini ve efe yürekli yiğitlerini şükran ve minnetle yad ediyorum” sözlerini kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından Nazilli, Gürcistan, Hindistan, Bosna, Maceristan, Makedonya, Ukrayna ve KKTC’den gelen halkoyunları ekipleri ile Bagatur Dünya Federasyonu Alpleri gösterilerini sergiledi. 5 Eylül Kurtuluş etkinliklerinin gündüz programı Gazi ve Şehitliklerin ziyareti ile sona erdi