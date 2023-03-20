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Nazilli’de 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
AYDIN 20.03.2023, 09:19
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, Nazilli’de “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, Tehdit” suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.