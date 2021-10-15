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Nazilli’de 10 dakikalık dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, giriş kattaki bulunan evleri ve iş yerlerini su bastı.

AYDIN 15.10.2021, 23:24
Nazilli’de 10 dakikalık dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, giriş kattaki bulunan evleri ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Aydın için dün yapılan açıklamada gök gürültülü sağanak yağışla metrekareye 51-110 kg arası yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı uyarılmıştı. Beklenen yağışlar bugün Kuşadası ve Söke’de etkili olurken, Nazilli’de de hayatı olumsuz etkiledi. 10 dakika süren dolu yağışı cadde ve sokakları göle geçirdi. Sağanak yağış nedeniyle bazı apartmanların giriş katında bulunan daireleri ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri tarafından su baskınlarına müdahale edilerek suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Yağış nedeniyle teyakkuza geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri, gelen her ihbarı tek tek değerlendirerek vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

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