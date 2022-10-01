Nazilli’de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlandı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde yaş almış kıdemli yurttaşlar için Nazilli Belediyesi’nin destekleri ile Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafın etkinlik düzenlendi.

Nazilli Kent Konseyi Yaşlılar Meclisi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ocaklı Mahallesi Muhtarlık hizmet binasında program düzenlendi. Programa Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, Kent Konseyi Yaşlılar Meclisi üyeleri, Ocaklı Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın, Yeni Sanayi Mahalle Muhtarı Osman Yalın ile Ocaklı Mahallesinde yaşayan yaşlı vatandaşlar katıldı.

Emekli ve yaşlıların kent yönetimine aktif olarak katılımlarını, kendilerini ve kentle ilgili sorunların çözümünde söz sahibi olarak rol almalarını sağlamak olduğunu belirten Nazilli Kent Konseyi Yaşlılar Meclisi Başkanı Sevil Gökçe, “Amacımız Nazilli’mizin bütün bileşenleri ile birlikte emeklilerimiz ve yaşlılarımızın kentsel ve aidiyet bilincini geliştirmek, girişimci, dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten topluma ülkesine ve dünyaya yararlı yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmektir. Şehrimizde emeklilerimizde, yaşlılarımızda hepimizin ortak değeridir. Bu değeri hep birlikte koruyup geliştireceğiz. Her Yıl 1 Ekim de kutlanan Dünya yaşlılar günü dolayısıyla biz meclis olarak bu yıl ki etkinliğimizi Ocaklı Mahallesinde gerçekleştirdik. Bu mahallemizde ikamet eden yaşlılarımızı Muhtarımız aracılığı ile davet ettik. Çok güzel bir katılım oldu. Burada kendilerinin sorunlarını dinledik, onlarla sohbet ederek onların gönüllerini alarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Yaş almış büyüklerimiz ile keyifli anlar yaşadık. Belediye Başkanımızın kendileri için hazırlattığı hediyelerini sunduk. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a, Belediye Başkan Yardımcımız Erol Angın’a, Kent Konseyi Başkanımız Gürkan Yenipazarlı’ya ve Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın ile birlikte Başkan Kürşat Engin Özcan’ın kendileri için hazırlattığı hediyeleri yaşlılara sunarken Kent Konseyi Yaşlılar Meclisine de hazırladıkları etkinlikten dolayı teşekkür eden Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, “Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü. Bu çerçevesinde kent konseyi yaşlılar meclisimiz olarak hem bir farkındalık oluşturmak adına, hem de onlarında varlığını bizim büyüklerimiz olarak isteklerini göz önünde bulundurmamamızı onlara da sağlamak adına Ocaklı mahallemizde bir araya geldik. Güzel bir etkinlik oldu. Onların sorunlarını dinledik. Mahallelerindeki sorunları dile getirdiler onları dinledik. Belediye Başkan yardımcımızda sorunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağı konusunda sözlerini verdi. Bizlerde burada konuşulan sorunların takipçisi olacağız. İnşallah tüm yaş almış büyüklerimizin sorunlarını sıkıntılarını ortak çalışmalar ile çözümler bularak onların bundan sonraki hayatlarını daha rahat, daha iyi ve daha güzel geçirmeleri sağlarız” diye konuştu.

Programa iştirak edemeyen ancak onlara gönderdiği hediyeler ile günlerini kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’nin yaş ortalamasının yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Yaşlılarımızın hem sağlık alanında hem de sosyal anlamda yaşam standartlarının yükselmesi büyük önem taşıyor. Kıdemli yurttaşlarımız, tarihimizin yaşayan tanıkları yaşlılarımızın mutluluğu, huzurlu bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.