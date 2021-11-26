Nazilli Zafer Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi 14/4 Sokak’ta yapımı tamamlanan yol yenileme çalışmaları ile Süleyman Demirel Parkı’nda devam eden faaliyetleri inceledi.

Beraberinde daire müdürleri ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Özcan, çalışmalarla ilgili bilgi alarak ivedilikle tamamlanması talimatı verdi.

Kentin dört bir yanında temizlik, peyzaj ve yol çalışmalarının hummalı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Başkan Özcan; “Süleyman Demirel Parkımızda büstümüzü tamamladık. Betonarme sistemi ve kaplamalarını inceledik. 14/4 Sokak’ta parke taşı döşeme çalışmalarında sona geldik. Kaldırım düzenlemelerimizi ve bina giriş tanzimlerini başlattık. Bağlantı yollarımızı da aynı şekilde yenilemeye devam ediyoruz. Nazillimiz için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kasım ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda 28 sokak ile 1472 sokağın kesiştiği noktada bulunan parka Süleyman Demirel’in isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmişti.