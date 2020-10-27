Nazilli Yeşil Mahalle’de yol onarım çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşil Mahalle 636 Sokak’ta parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Vatandaşlardan gelen yoğun bir talep olduğunu ve söz konusu alanın yıllardır atıl vaziyette bırakıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Yaklaşık 3 bin metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında 636 Sokak baştan sonra yenilenmiş olacak. Kilit parke taşı döşeme, kenar bordür ve kaldırım yenileme çalışmalarımız ile yaya ve araç trafiğini güvenli ve kullanışlı hale getirmiş olacağız. Kalıcı hizmetler üretmek adına verdiğimiz geçici rahatsızlıklara büyük bir anlayış gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hazırladığımız program çerçevesinde, elektrik, telefon, doğalgaz ve internet altyapısı tamamlanan tüm alanlarda yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Nazillimizin alt yapısından üst yapısına, tarımdan sanayiye, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar her anlamda hak ettiği hizmetleri alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hizmetlerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Yeşil Mahalle sakinleri, “En az 10 yıldır sokağımız hizmet bekliyordu. Bizler mahalle halkı olarak sorunumuzu başkanımıza ilettik. Başkanımızın çalışmalarını beğeniyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmaların devamını diliyoruz” sözlerini kaydetti.