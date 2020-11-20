Nazilli Yeşil Mahalle’de yol çalışmaları devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle 636 Sokak ana güzergahı ile bağlantı yollarında devam eden yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk ve daire müdürleri ile birlikte Yeşil Mahalle’de bir dizi incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 636 Sokak ve dört bağlantı yolunda yaklaşık 3 bin metrekare alana parke taşı döşemesi yapılarak kaldırımların da yenilendiğini ifade eden Başkan Özcan, çalışmaların ivedilikle tamamlanıp yolun araç ve yaya trafiğine açılacağını kaydetti.

Söz konusu alanın yıllardır atıl vaziyette bırakıldığını söyleyen Başkan Özcan, alt yapısı tamamlanan tüm yolların üst yapı çalışmalarının da en iyi şekilde yapılarak vatandaşların kullanımına açılacağını belirtti.

Yeşil Mahalle 739 Sokak’ın da bu çalışmalara eklenmesini talep eden Muhtar Öztürk; “636 Sokak’ımızın ana güzergahı Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi. Şu an 4 bağlantı yolumuzda da ekipler çalışmalara devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin talebi ile 739 Sokak’ın da bu çalışmalara eklenmesini başkanımızdan rica ediyoruz. Böylelikle çalışmamız mükemmel olacak” dedi.