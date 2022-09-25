Nazilli, yeni Borsa binasına kavuştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1966 yılında kurulan Ticaret Borsası modern hizmet binasına kavuştu. Yeni hizmet binasının açılışı ise düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Başkan Kırlıoğlu; “Yeni dönemde de hizmet binası gibi dev projelerimizi hayata geçirerek hem üyelerimize hem de Nazilli’mize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ticaret Borsası’nın 56 yıllık yeni bina hayali, Nurettin Kırlıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçeğe dönüştü. Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve ekibi tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan yeni borsa hizmet binası, törenle hizmete açıldı. Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde, Aydın-Denizli karayolu üzerinde inşa edilen yeni borsa hizmet binasının açılış törenine borsa üyelerinin yanı sıra Aydın ve Nazilli iş ve siyaset dünyasından birçok isim yer aldı.

AK Parti Aydın Milletvekilleri, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve davetliler ile birlikte toplamda 3 bin kişinin katıldığı açılışta Nazilli Ticaret Borsası Nurettin Kırlıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, davetlileri karşılayarak yakından ilgilendi.

"Nazilli’mize her yönüyle yakışan bir bina oldu"

Nazilli ve Ticaret Borsası üyelerine böyle bir bina kazandırdıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu; “Aydınımızın ve Nazilli’mizin en güzel projelerinden biri olan borsa binamız siz değerli üyelerimizin katkılarıyla ve çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle olmuştur. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Nazilli’ye ve borsa üyelerimize böyle bir hizmet binasını kazandırdığımız için tüm ekip olarak büyük onur ve gurur duyuyoruz. Nazilli Ticaret Borsamızın yeni hizmet binasını sizlerin destekleriyle ilçemize kazandırdık. Üyelerimizin bize olan desteği ve güveni, gücümüze güç kattı. Nazilli’mize her yönüyle yakışan binamızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Kırlıoğlu üyelere müjde verdi

Yeni dönemde hayata geçirecekleri Yerel ve Doğal Ürünler Ticaret Merkezi ile ilgili müjdeyi açılışta üyelerle paylaşan Başkan Kırlıoğlu; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda projemiz tahmin ettiğimizden hızlı ilerliyor. Yarın itibariyle kooperatifimizden dükkân almak isteyen üyelerimizden ön talep formlarını almaya başlayacağız. Her üyemizi dükkân sahibi olmasını istiyoruz. 1 Ekim’de de demokratik bir ortamda seçim gerçekleşecek. Siz değerli üyelerimizin desteği ve güveni projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde de hizmet binası gibi dev projelerimizi hayata geçirerek hem üyelerimize hem de Nazilli’mize değer katmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” şeklinde konuştu.

Arısoy ve Özcan’dan Kırlıoğlu ve ekibine teşekkür

Başkan Kırlıoğlu’nun ardından konuşan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy; “Yeni hizmet binası borsanın kurumsallaşmasında fiziki gerçekleşme sağlaması bakımından önem arz ediyor. Bir diğer önemi ise şehrin mimarisinde ve güzelleşmesinde sunduğu katkıdır. Nazilli’mizdeki tüm kamu kurumları yeniden yapılanma sürecine girmelidir. Hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni binanın hayırlı olmasını dileyen Nazilli Belediye Başkanı Özcan ise “Buranın yapım aşamasında hatta satın alınmasında dahi çok ciddi emekler vardı. Meclis üyesi arkadaşlarım onların çözümünde çok büyük emekler sundular. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımız çok güzel şeyler söyledi. Kamu binalarımız güzelleşiyor. Nazilli’ye güzel bir valilik binamızda çok güzel yakışır. İnşallah Allah onu da nasip eder. İnşallah onun açılışında bütün Nazillililerle birlikte yaparız” dedi.

Yeni hizmet binasına tam not

Konuşmalarının ardından yeni borsa hizmet binasının yapımında emek ve destek veren kişilere teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket takdiminin akabinde Başkan Kırlıoğlu, protokol üyeleri ve borsa üyeleriyle birlikte yeni binanın açılış kurdelesini büyük bir coşkuyla kesti. Pasta kesiminin ardından Başkan Kırlıoğlu, davetlileri yeni binasını gezdirerek bilgi verdi. Yeni hizmet binasını oldukça beğenen protokol üyeleri ve borsa üyeleri, Başkan Kırlıoğlu ve ekibine tebrik ederek görevlerinde başarı diledi. Akabinde protokol üyeleri, borsa üyeleri ve davetlilere yemek ve keşkek ikramında bulunuldu.

Nurettin Kırlıoğlu başkanlığındaki Nazilli Ticaret Borsası’nın kabuğunu kırarak hayata geçirdiği vizyon projelerinin başında yer alan yeni hizmet binası, bodrum, zemin birinci ve ikinci kattan oluşuyor. 4 bin 50 metrekarelik arsa üzerinde, 950 metrekaresi temelde, toplamda 3 bin 200 metrekarelik modern binada çok amaçlı toplantı salonu, yönetim kurulu toplantı salonu, yönetim kurulu ve meclis başkanlıkları odaları, genel sekreterlik, kayıt, tescil, muhasebe bölümleri, buğday analiz laboratuvarı, otopark, yerel ürünlerin satışa sunulduğu dükkan, gelir getirici dükkanlar bulunuyor.