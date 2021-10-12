Nazilli Ticaret Odası’nın ANUGA Gıda Fuarındaki standı büyük ilgi gördü

Dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen ANUGA Organizasyonunda stant açan Nazilli Ticaret Odası’nın standı büyük ilgi gördü.

Nazilli Ticaret Odası, dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri kabul edilen ve Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen ANUGA Fuarında stant açarak yöresel ürünleri Avrupalı alıcıların beğenisine sundu. 290 firma ile fuara katılan Türkiye, 97 ülke içinde İtalya, Almanya ve İspanya’nın ardından 4’üncü büyük katılımcı oldu. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, fuarda stant açan ve ürünlerini tanıtan Nazilli Ticaret Odası üyelerine ziyarette bulunarak, organizasyon ile ilgili istişarede bulundu.

Fuara aynı zamanda Ticaret Heyeti Başkanı olarak da katılan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Yurtdışı gıda fuarlarına 2013 yılından itibaren düzenli olarak katılım göstermeye gayret ediyoruz. İhracat yapan üyelerimize desteklerimiz sürmekle birlikte ihracat potansiyeli olan ancak çeşitli sebeplerle ihracat yapamayan firmalarımızın dış ticaret tecrübelerini arttırmak, dış pazarlarla buluşturmak amacıyla yaptığımız organizasyonların sonucunu almaya başladık. Özellikle yurt dışı organizasyonlarında bölgemize özgü ürünlere katma değer oluşturacak projeler olmasına dikkat ediyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak yurt içinde ve dışında, her platformda üyelerimizi azami düzeyde temsil ettiğimize inanıyorum" dedi.