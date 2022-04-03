Nazilli Ticaret Odası’ndan geleneksel iftar buluşması

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ticaret Odası tarafından organize edilen iftar programına protokol ve oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Toplu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte oruçlarını açtı.

Nazilli Ticaret Odası’nın toplu iftar yemeği geleneği bu yıl da yaşatıldı. Türk mutfağından geleneksel lezzetlerin sunulduğu ve her şeyin özenle hazırlandığı salonda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ezan ile birlikte oruçlar açıldı. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde verilen iftar yemeğine AK Parti Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi partilerin ilçe başkanları, yöneticileri, il ve ilçe protokol üyeleri, oda üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler konuklarına katılımları için teşekkür ederek sohbet etti.