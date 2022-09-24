Nazilli Ticaret Odası Başkan Adayı Karakuş, şoför esnafının destekçisi olacağını açıkladı

Nazilli Ticaret Odası Başkan adayı Erol Karakuş, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan’ı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette projelerini anlatan Karakuş, “Proje ve çalışmalarımızla şoför esnafımıza destek olacağız” dedi.

Erol Karakuş, 1 Ekim’de gerçekleşecek olan Ticaret Odası seçimleri çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor. Beyaz Liste ile seçime girecek olan Başkan Adayı Erol Karakuş, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan’ı ziyaret etti. 185 No’lu Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz ve Şehiriçi Kooperatif Başkanı Özkan Aydın’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Adayı Karakuş, şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Çalışkan ve şoför esnafına teşekkür eden Karakuş, “Şoförler Odası Başkanımız Seyfi Çalışkan ve şoför esnafımızla bir araya geldik. Sektörün sorun ve taleplerini kendilerinden dinledik. Göreve geldiğimizde şoför esnafımızın her daim yanında olacağız. Şoför esnafımızın çeşitli destek programlarından yararlanmaları için çaba harcayacağız. Proje ve çalışmalarımızla şoför esnafımıza imkanlarımızı seferber edeceğiz. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hizmetler üreteceğiz. Çünkü biz, Nazilli Ticaret Odası üyelerimize ve Nazilli’mize hizmet etmek için göreve talip olduk. Nazilli Ticaret Odası olarak tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olacağız. Birlikte hareket ederek hem üyelerimizin hem de Nazilli’mizin hakkını her platformda savunacağız. Nazilli Ticaret Odası olarak ilçemizin lokomotifi olacağız" diye konuştu.

Başkan Çalışkan ve şoför esnafı, ziyaretlerinden dolayı Karakuş’a teşekkür ederek başarı diledi.