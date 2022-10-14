Nazilli Ticaret Borsası’ndan 300 milyon dolarlık ihracat vurgusu

Türkiye’nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan kuru incirde 300 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. İhracatında dünya lideri olunan kuru incirin Aydın ili açısından önemli olduğunu vurgulayan Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, 7 Ekim’de başlayan ilk yükleme ile birlikte fiyatı gerileyen kuru incirin önümüzdeki günlerde değerine yeniden kavuşacağını söyledi.

Dünya kuru incir ihracatının yüzde 60’ını yapan Türkiye üretiminin de yüzde 75’ini sağlayan Aydın’da dünya lideri olduğu kuru incirde 2021-2022 ihraç sezonunun 258 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve 2022-2023 sezonunda ise bu rakamın 300 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade eden Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu; “Dünyanın en kaliteli inciri sarı lop sadece bizim topraklarımızda yetişiyor. Gıda konusunda dünya standartlarında listenin en başında yer alan kuru incirimizi uzun yıllardır Nazilli Ticaret Borası olarak üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin artırılması amacıyla çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Kuru incirimizi ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya başta olmak üzere 102 ülkeye ihraç ediyoruz. 2021-2022 ihraç sezonunu 70 bin 647 ton ihracatla geride bırakırken, 258 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu yıl ki ihracat hedefimiz ise 75 bin ton ihracat yaparak 300 milyon dolarlık döviz geliri elde etmek” dedi.

16 Eylül’de başlayan 2022 yılı yeni sezon kuru incir ihracat işlemlerinin ilk yükleme tarihi olan 7 Ekim’e kadar yoğun gerçekleştiğini hatırlatan Kırlıoğlu; “7 Ekim’den sonra önümüzdeki ihracat sezonuna kadar kuru incir ihracat işlemleri rutin olarak devam edecek. Üreticilerimiz şuan gemilerin ilk partiyi almasıyla düşen fiyatlara aldanmamasını istiyoruz. Çünkü ihracat yapan firmalar bu döneme kadar siparişlerine uygun stok alımlarını yapmıştı. Bir süre ellerindeki ürünleri eritecektir. Ardından tekrar alıma geçeceği için fiyatlar mutlaka hak ettiği seviyeye ulaşacaktır. Üreticimizin sabırlı olması hem kendileri hem de tüccar ve ihracatçı için önemlidir. Arz-Talep dengesizliği şuan fiyatlarda düşüşe neden olsa da önümüzdeki süreç bu sorunun çözüleceğine işaret ediyoruz” diye konuştu.

Nazilli ekonomisinin yüzde 75’ini karşılayan kuru incirin son günlerde yaşanan fiyat düşüşü ile birlikte durağan döneme geçtiğini vurgulayan Nurettin Kırlıoğlu; “Şuan yeni sezon için gerçekleşen ilk incir ihracatı bizim uzun zamandır dile getirdiğimiz ve ihtiyacını gün geçtikçe hissettiğimiz Yerel ve Doğal Ürünler Ticaret Merkezi Projemizin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kısa süreli olacağına inandığımız fiyat düşüşü karşısında en büyük önlem arz-talep dengesinin düzene girerek piyasanın tekrar rahatlaması için üreticimizin satışı yavaşlatmasıdır. Bu süreçte ürün boy ve kalite seçimlerini gerçekleştirmesidir. İncir de şuan talep gören kürek malı dediğimiz seçilmemiş ürüne yönlenerek piyasanın düzene girmesi ile tekrar satışa geçmesidir. Panik havasına girilmemesi gerekiyor. Bu sorunu ortadan kaldıracak, gerekirse üretici olarak gerekse tüccar üyelerimizin mallarını soğuk hava deposu da olacak olan Ticaret Merkezi projemizdir. İnşallah Nazilli Ticaret Borsası olarak süreci kısa sürede tamamlayarak bu sorunu ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.