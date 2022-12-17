Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış töreninin ardından vatandaşlarla buluşan katılımcılar stantları doldurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yurt içi fuar takviminde yer alan ve bu yıl 17-20 Aralık tarihleri arasında Nazilli Sümer Vakfı yararına gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Nazilli Belediyesi Mehter Takımının gösterileri ile açılışı gerçekleştirilen fuar ile ilgili protokol üyeleri birer konuşma yaptı.

“Nazilli bu fuarla gücünü gösterdi”

Fuarın Nazilli için bir ilk düşündüğünü ifade eden Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu: “Nazilli’de fuarcılığın dışında 56 gün içinde Nazilli’miz bir eser çıkardı. Bu eserin arkasında olan başta Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy, Sümer Vakfı çalışanları ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Nazilli bu fuarla gücünü gösterdi. Nazilli isterse bir şeyler yapabilir. Herkesin emeği ile bir iş çıkardık. Sümer Vakfının birinci ve en güzel eseridir. Nazilli’ye bir değer kattık. İnanıyorum ki bir daha ki fuarımız daha güzel bir yerde olacak. Nazilli halkı buna layık” dedi.

“Bizim il olmaktan başka kurtuluşumuz yok”

“Her platformda bir araya gelmeliyiz” diyen Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, “Geçenlerde farklı bir fotoğraf vardı, şimdi doğal olarak daha farklı bir fotoğraf var. Mümkünse bu fotoğrafta hep bir araya gelmeyi becermemiz lazım. Maalesef biz bunu beceremiyoruz. Biz STK’lar olarak siyasi görüşümüz olmadığı için bu tür etkinliklere katılım sağlıyoruz. Bunu siyasetçilerinde yapması gerekir. Aydın’ın doğusu maalesef sahipsiz. Merkezde böyle etkinlik olduğunda herkes oluyor. Bizim il olmaktan başka kurtuluşumuz yok” dedi.

“Üreticimizin emeğini kıymetli bir şekilde satalım”

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, fuarın gerçekleştirilmesinde doğru bir süreç işletildiğini söyledi. Fuarın, bölgenin en büyük fuarı olduğuna da dikkat çeken Başkan Özcan, “Nazilli için bu bir kıvançtır. Bu fuar Nazilli’nin tanıtımıdır. Nazilli il olmak için bütün çabaları gösterecektir. Birlikte olduğumuz sürece neler yapılabildiğini gösterecektir. Nazilli’de serbest ticari bölgenin yapılması için çalışıyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. 20 yıl önce ne söylüyorsak 20 yıl sonra da aynısını söyleyeceğiz. Üreticimizin emeğini kıymetli bir şekilde satalım. Nazilli en güzel şeyleri hak ediyor” dedi.

“Nazilli altın değerinde bir ilçe”

Nazilli’nin altın değerinde bir bölge olduğunu dile getiren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Sarısoy, “Bugün heyecanlı ve mutlu günlerden bir gün. Nazilli altın değerinde bir ilçedir. Tarihin her çağında insanların yaşamak ve bulunmak istediği bir yer olmuştur. Bundan sonra da öyle olacak, insanlar sahip çıkacaktır. Pandemi döneminde gördük ki, Nazilli bir araya geldiğinde neler yapabiliyor. Şimdide fuarda gördük, 50 kusur gün gibi kısa bir sürede böyle güzel organizasyonu gerçekleştirme başarısını gösterdik. Bu sadece bir tarım fuarı değil, bu organizasyon Sümer Vakfı’nın var olmasıdır. Sümer Vakfı Sümerbank’ın mirasıdır. Herkesi Sümer Vakfı’na üye olmaya davet ediyorum. Nazilli bugün rüştünü ispatladı. Bir araya gelince neler yapabileceğini gösterdik. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Sümer Vakfı mütevelli heyetinde bulunan üyelere teşekkür belgesi takdim edildi. Törenin ardından stantlar gezildi.

Fuara yoğun katılım bekleniyor

Cumartesi günü saat 14.00’de açılışı gerçekleştirilen fuara yoğun ilgi ve talep olunca 3 gün sürmesi planlanan fuar bir gün daha uzatılarak Salı gecesi sona ermesi kararlaştırıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Tarım Makinaları, Hayvan Yetiştiriciliği, Makine Ekipman ve Teknolojilerinin konu alınacağı 6 bin 500 metrekarelik kapalı fuar alanında 3 bin 500 metrekarelik stant alanı yer alıyor. Yaklaşık 65 stantta 170 firmanın katılacağı fuar alanı doluluk nedeniyle alan dışına da taşarken, fuarda 320 markanın tanıtımı da sağlanmış olacak.