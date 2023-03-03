Nazilli sporda da başarı ile anılıyor

Nazilli Belediyespor’dan Süper Lig ekibi Başakşehir Futbol Kulübüne transfer olan 19 yaşındaki Berkay Aydoğmuş, yerel ve ulusal basında geniş yankı buldu.

Eşin Group Nazilli Belediyespor’a 2018 yılında katılan ve 2021-2022 sezonunda profesyonel futbol hayatına başlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Aydoğmuş’un Başakşehir Futbol Kulübü’ne transferi yerel ve ulusal basında gündem oldu.

Yerel basının yanı sıra ulusal basında da yankı bulan transfer, spor alanında sahip olduğu başarılarla adından sık sık söz ettiren Nazilli için de gurur kaynağı oldu. Aydoğmuş’un transferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nazilli Belediyesporumuzun alt yapısında yetişip profesyonel olan Berkay Aydoğmuş kardeşimize Süper Lig’de ve önümüzdeki yıllarında başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah’ım utandırmasın” ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, spora ve sporcuya verilen desteğin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğinin altını çizdi.