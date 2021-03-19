Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Sorumluluk Söyleşileri başladı

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Gülşah Şükran Kale’nin gerçekleştirdiği söyleşiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Söyleşide, konuşmacı olarak yer alan Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, dünyada ve Türkiye’de nüfusun giderek yaşlandığını ve pandemi koşullarının sağlık alanında yeni politikalar belirlenmesinin gerekliliğini gösterdiğini ifade etti.

Gerontoloji ve Yaşlı Bakım Teknikerliği bölümlerinin 21. yüzyılda hem Türkiye’de hem de dünyada öneminin giderek arttığını belirten Prof. Dr. İsmail Tufan, bu bölümlerin istihdam koşullarının artırılması ve iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Tufan, bu meslek gruplarına Türkiye’de uygun istihdam koşullarının sağlanamaması halinde bu alanda eğitim görmüş bireylerin yurtdışına gideceklerini ve yakın gelecekte de bunun ülkemiz için ciddi bir sorun teşkil edeceğini vurguladı.

ADÜ ve Akdeniz Üniversitesi arasında ortak çalışmalar ve iş birliği yapılması temennisi ile program son buldu.