Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinden ‘Engelsiz Eğleniyoruz Projesi’

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk Dersi çerçevesinde hazırladıkları ‘Engelsiz Eğleniyoruz Projesi’ni Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleştirdi.

Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farkındalık oluşturmak isteyen üniversite öğrencileri engelli çocuklarla okullarında bir gün geçirdi. Öğrenciler okul bahçesinde palyaço kostümü giyerek engelli öğrencilerin yüzlerini boyayıp, birlikte dans etti. Ayrıca kendi el emekleri ile yaptıkları bileklikleri hediye ederek öğrencilerin keyifli bir gün geçirmesine vesile oldu.