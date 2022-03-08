Nazilli polisinden uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar alan Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli şahsın Karaçay Mahallesi’nde bulunan evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; satışa hazır esrar, eroin ve metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca evde uyuşturucu madde kullandığı sırada yakalanan iki şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, ev sahibi D.Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.