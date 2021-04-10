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Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdürüyor.
AYDIN 10.04.2021, 23:04
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Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdürüyor.
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son olarak 3 ayrı ikamete yaptığı şok baskınlarda 3 tabanca, 40 adet mermi, 22 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 3 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.Operasyonlarda yakalanan O.K., F.S. ve M.S. hakkında adli tahkikatların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan 1 hafta içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda yakalanan 17 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, ekipler uyuşturucu satışı ve kullanımını tamamen bitirme kararlılığı ile mücadelesine devam ediyor.