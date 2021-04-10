banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
Galatasaray büyük yara aldı
Galatasaray büyük yara aldı
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?

Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdürüyor.

AYDIN 10.04.2021, 23:04
2
Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdürüyor.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son olarak 3 ayrı ikamete yaptığı şok baskınlarda 3 tabanca, 40 adet mermi, 22 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 3 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan O.K., F.S. ve M.S. hakkında adli tahkikatların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan 1 hafta içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda yakalanan 17 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, ekipler uyuşturucu satışı ve kullanımını tamamen bitirme kararlılığı ile mücadelesine devam ediyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık