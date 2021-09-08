banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya zam geldi
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek

Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

AYDIN 08.09.2021, 00:09
Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.


Nazilli polisi gerçekleştirdikleri huzur operasyonları ile tüm cafe kahvehane ve eğlence mekanlarını denetlemeye devam ediyor. Mekanları tek tek kontrol eden ekipler, GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında ruhsatsız işletildiği tespit edilen bir kafeye işlem yapılırken, yakalaması olan bir kişide de ekiplere takıldı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0