Nazilli Ocaklı Mahallesi’nde çalışmalar tamamlandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocaklı Mahallesi Mersin Kırı mevkiinde başlatılan parke taşı döşeme, kanal temizlik ve menfez yapım çalışmaları tamamlandı.

Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Ocaklı Mahallesi’ndeki yol ve menfez yapım faaliyetleri ile kanal temizlik işlemlerinde sona geldi.

Çalışmalar kapsamında 250 metre uzunluk ve 8 metre genişliğe sahip yaklaşık 2 bin metrekare alan iş makineleri ile stabilize edilerek parke taşı döşemesi yapıldı.

Yol çalışmalarının ardından kanal temizlik işlemlerine başlayan ekipler, yoğun yağışlar nedeniyle birikintilerin oluştuğu bölgede menfez inşa ederek alanı güvenli bir hale getirdi.

İlçe merkezinde olduğu gibi yapılaşmanın arttığı bölgelerde de yol çalışmalarının ivedilikle yürütüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Söz verdiğimiz gibi yolumuzu kısa sürede tamamlayarak trafiğe açtık. Kentimizin tüm noktalarına ayrım gözetmeksizin hizmet götürmeye devam ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve faaliyetlerimiz sürecinde sabır gösteren hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.