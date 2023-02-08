Nazilli mobil yemek hizmetleri tırı bölgeye ulaşıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinden dün akşam saatlerinde Hatay Antakya’ya doğru yola çıkan ve içerisinde seyyar pide fırını ve ustaların da yer aldığı mobil yemek hizmetleri tırı bölgeye ulaşıyor.

Sosyal medya hesaplarından yardım aracını paylaşan gönüllüler, ‘geldim işte dostum, yüzün gülsün’ yazılı paylaşımları ile yürekleri ısıttı. Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve ustaların da yer aldığı gönüllüler, desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi ve Nazilli KaymakamlığI’na teşekkür etti. Bölgeye ulaşan araçların görüntülerinin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Yardımlarımızı ulaştıran gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.