Nazilli Menderes Anadolu Lisesi’nde 22 proje sergilendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Menderes Anadolu Lisesi tarafından 8. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun katılımla açılırken, fuarda 22 proje sergilendi.

Nazilli’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okullarda devam ediyor. Son olarak Nazilli Menderes Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Açılışa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının 8’ncisi gerçekleştirilen Nazilli Menderes Anadolu Lisesi’nde 9’u araştırma, 6’sı inceleme ve 7’si tasarım olmak üzere toplam 22 proje yer aldı. Proje koordinatörlüğünü Durmuş Dirican’ın yaptığı sergide 18 danışman öğretmen ve 75 öğrenci görev aldı.

Okul Müdürü Oktay Doğanlı’nın ev sahipliğinde yapılan açılışta Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve beraberindekilerin katıldığı kurdele kesiminin ardından, projeler tek tek gezilerek öğrencilerden bilgi alındı. Kaymakam Arısoy ilgi ile dinlediği projeler hakkında merak ettiklerini proje sorumlusu öğretmen ve öğrencilere sordu. Emeği geçenlere teşekkür etti.

“22 projemiz görücüye çıktı”

Açılışta konuşan Nazilli Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı katılan herkese teşekkür ederek, “Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Okul olarak çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Bugünkü bilim fuarımızda 22 projemiz görücüye çıktı. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok emek harcadı. Bu 8’nci bilim fuarımız, 9. bilim fuarımızı da Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştireceğiz. Okulumuz TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 2017 yılında Ege bölge 3.’’lüğü, 2018 ve 2020 yıllarında Ege Bölge 2.’liği derecelerini elde etmiştir. Yine bu yıl TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına 6 Proje ile başvuru yapacaktır” dedi.