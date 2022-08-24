Nazilli Manga ile coşacak

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 3 gün sürecek olan kutlamalar, Türk rock müziğinin sevilen grubu Manga’nın şarkılarıyla şölene dönüşecek.

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 4-5-6 Eylül’de ilçe genelinde etkinlikler düzenlenecek.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 23 Nisan Parkı’nda yerli esnafın açtığı stantlarda yöresel ürünlerin satışı yapılacak.

Yerli ve yabancı grupların yanı sıra Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterilerinin yapılacağı programda alternatif Türk rock müziği gruplarından Manga, 5 Eylül Pazartesi günü Belediye Meydanı’nda en sevilen şarkılarını Nazillililer için söyleyecek.

3 gün sürecek kutlama programına yoğun katılım beklediklerini ve hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Özcan; “Türk kurtuluş tarihinde adından sıkça söz ettiren Nazillimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayacak olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Böylesine önemli bir tarihi Nazillimize yakışır bir şekilde kutlamak için hazırlıklarımızı uzun zaman önce başlatmıştık. Çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızı ve tüm Nazillili hemşehrilerimizi kutlamalarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.