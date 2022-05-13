Nazilli Kent Konseyi çalışma grupları göreve başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen Kent Konseyi çalışma grupları seçimlerinde Türkiye’de bir ilk olarak Nazilli kent konseyinde oluşturulan Türkiye’nin ilk afet ve kriz çalışma grubu ile otizm çalışma grubu göreve başladı.

Türkiye’de bir ilk olarak Nazilli Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan afet ve kriz çalışma grubu ile otizm çalışma grubu, toplumda farkındalık oluşturabilmek için kolları sıvadı. Otizm Çalışma Grubu ve Başkanlığına seçilen Serdal Yaman: "Otizm ile beraberiz ve otizm farkındalığını topluma kazandırmak istiyoruz. Yönetim olarak şu ana kadar çok büyük başarılara imza atabildik. Fakat toplum içinde farkındalık oluşturamadık. Bu farkındalığı, kent konseyini arkamıza alarak oluşturabileceğimize inandık. Yönetim kurulumuzun hepsi liyakatli, üniversite mezunu ve özel eğitim sertifikası almış arkadaşlardan oluşuyor. Kent konseyi olarak yine bir ilke imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

“Afetlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız”

AFAD’dan akreditasyon belgesini alan gönüllüler ile oluşturulan Afet ve Kriz çalışma grubu Başkanlığına seçilen Kemal Kosun da konuşmasında: "Afetlerle yaşamayı öğrenmek, afetlerden en az zararla çıkmak demektir. Bundan dolayı afetlere karşı hazırlıklı olmamız lazım. Nazilli deprem kuşağı içinde ve her an deprem beklenmektedir, AFAD’ın gönüllülük sistemi ile başladığımız bu eğitimlerin hepsini bitirerek akreditasyon belgesini aldık ve kent konseyinde böyle bir çalışma grubunun açılması için başvurduk ve kabul edildi. Afet çalışma grubu bazı kent konseylerinde var. Fakat bizim grubumuz bir ilk olarak tamamen akreditasyon belgesini alanlar ile oluşmaktadır. Önceliğimiz ve acilen afet farkındalığını eğitimler vererek toplumumuza öğretmek, sonrasında ise mahallelerde verilen eğitimler doğrultusunda afet grupları oluşturmak. Bu hafta ve önümüzdeki hafta sonu Aydın AFAD müdürlüğümüzün Nazilli’de vereceği saha eğitimleri ile akreditasyon belgesini alacak olan arkadaşların katılımı ile arama kurtarma ve eğitim timlerini oluşturacağız ve yine Türkiye’de ilk olarak Özel Eğitim Sertifikalı Serdal Yaman öncülüğünde özel eğitim tecrübesi olan bir tim oluşturacağız. Afetsiz günler dileği ile gruplarımızın Nazilli’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.